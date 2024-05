Rüdiger Wölk/IMAGO Der Verkehr in der BRD ist das Sorgenkind bei den Treibhausgasemissionen (Friedrichstraße in Berlin)

Nach dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat der Schleifung des Klimaschutzgesetzes zugestimmt. Die Länderkammer ließ eine entsprechende Novellierung des 2019 in Kraft getretenen Gesetzes am Freitag wie erwartet passieren.

Mit dem neuen Gesetz entfallen die verbindlichen jährlichen Obergrenzen für den Ausstoß von Treibhausgasen in den einzelnen Sektoren. Nachbesserungen beim Klimaschutz muss es nur noch geben, wenn das Gesamtziel »in Gefahr« ist. Dies wird erstmals 2026 überprüft, so dass die jetzige Bundesregierung keine neuen Klimaschutzbeschlüsse mehr fassen muss.

Nach bisheriger Gesetzeslage hätten der Gebäude- und vor allem der Verkehrssektor Sofortprogramme auflegen müssen, um bei den Emissionszielen wieder auf Kurs zu kommen. Deutschland wurde bereits vom Bundesverfassungsgericht verurteilt, weil die zuständigen Minister die Vorgaben nicht umsetzen. Vorneweg verweigert sich FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, der sich nun auch besonders energisch für die verabschiedete Gesetzesänderung starkmachte.

Die Klima-Allianz Deutschland, ein Bündnis von 150 Organisationen aus Bildung, Kultur und Gewerkschaften, sprach am Freitag von einem »Trauerspiel«. »Mit der Abschwächung des Klimaschutzgesetzes verschiebt die Bundesregierung Klimaschutz in die ferne Zukunft und setzt die Einhaltung der deutschen Klimaziele aufs Spiel«, sagte Bündnis-Chefin Stefanie Langkamp. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erklärte, das neue Gesetz sei verfassungswidrig. »Sollte dieses Klimaschutz-Verhinderungsgesetz tatsächlich in Kraft treten, werden wir dagegen alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mittel ergreifen«, so DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Die Umwelthilfe klagt auch gegen das Klimaschutzprogramm, das die Umsetzung der Ziele des Klimaschutzgesetzes im Detail regeln soll. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte es am Donnerstag mit Blick auf die auch nach der Gesetzesreform unveränderten Klimaziele als unzureichend bewertet. Es wird erwartet, dass die Ampelkoalition Revision beim Bundesverwaltungsgericht einlegt.