jW

Der Fußballfan ist dafür bekannt, dass er gerne feiert, aber auch die Stimme inner- und außerhalb des Stadions erhebt, um auf Missstände in der Gesellschaft und im Fußball hinzuweisen. Denken wir nur an die Proteste vor einigen Jahren gegen Dietmar Hopp, die Problematik von 50-plus-eins oder die jüngsten Aktionen zum beabsichtigten Investoreneinstieg bei der DFL.

Fast wöchentlich gibt es auch Neuigkeiten über Jubiläen von Fan- und Ultragruppen, die oft nicht mit Protesten verbunden sind. Ein paar aber doch. Dazu zähle ich ein Jubiläum der letzten Tage. »Union ’99 ­Ultrà Salzburg« ist die führende Ultragruppe von Austria Salzburg. Ein alter Traditionsverein aus Österreich, der 2005 von einem Brauseimperium übernommen wurde. Es änderte nicht nur Namen und Vereinsfarben, sondern versuchte auch, die lilalafarbene Tradition auszulöschen. Gelungen ist das nicht, denn mit der feindlichen Übernahme gründeten die Fans den Verein neu. Seit 1999 gibt es die »Union ’99 Ultrà Salzburg« schon, die sich 2005 nicht entmutigen ließen und weiter machten, um seit 25 Jahren die altehrwürdige Austria aus Salzburg zu unterstützen.

Die Ultras sind ein Beispiel dafür, dass sich Fans auch von der schlimmsten Art der Kommerzialisierung nicht beseitigen lassen. Es sind meinungsstarke Gruppen, die über Jahrzehnte weiter leben und stets von der nächsten Fangeneration weitergeführt werden.

Mir als Fußballtraditionalist geht bei solchen Jubiläen das Herz auf. Denn so weiß ich, dass Fans sich nie der Repression beugen werden. Egal, ob sie von Verbänden, der Polizei oder von einem Kapitalisten kommt.

Und so geht mein Glückwunsch in die Mozartstadt an die Ultras der einzig wahren lila Austria. Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt laut und unbeugsam.

»Sport frei!« vom Fananwalt.