Der Berliner Kultursenator Joe Chialo wird sich bei der Suche nach einer neuen Leitung für die Volksbühne von einem Expertengremium beraten lassen. »Die Intendanz soll ausgeschrieben und in einem transparenten Verfahren gesucht werden«, sagte Chialos Sprecher am Donnerstag laut Mitteilung. Der bisherige Intendant der Berliner Volksbühne, René Pollesch, war im Februar überraschend gestorben. »Eine Entscheidung wird frühestens im Sommer 2025 erwartet«, hieß es weiter. Bis dahin werde Chialo eine Interimsleitung einsetzen. Wer Teil des Gremiums sei und wer die Leitung zwischendurch übernehme, war am Donnerstag noch unklar. (dpa/jW)