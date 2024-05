Wissenschaftler sind einer Studie zufolge zunehmend Anfeindungen, Beleidigungen und sogar Drohungen ausgesetzt. In einer repräsentativen Studie gab knapp die Hälfte der befragten Forscher (45 Prozent) an, in irgendeiner Form bereits Belästigungen beziehungsweise Angriffe erlebt zu haben. Das teilte am Donnerstag Clemens Blümel, der am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) die Studie leitete, der dpa mit. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass sie eine Zunahme von Wissenschaftsfeindlichkeit beobachteten. Am häufigsten (35 Prozent) wurden herablassende Äußerungen und bewusst verletzende Kritik genannt – mit dem Ziel, die Kompetenz des Forschenden anzuzweifeln. (dpa/jW)