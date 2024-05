Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS Russlands Präsident Wladimir Putin (l.) auf Staatsbesuch beim Amtskollegen Xi Jinping

Russland ist weiterhin zu Verhandlungen über eine Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine bereit. Das hat Präsident Wladimir Putin anlässlich seines Besuchs am Donnerstag in Beijing bestätigt. Er sei »offen für einen Dialog über die Ukraine«, bekräftigte Putin. Doch müssten die Verhandlungen »die Interessen aller Länder berücksichtigen, die in den Konflikt involviert sind, einschließlich unserer«. Chinas Präsident Xi Jinping betonte, auch Beijing hoffe unverändert auf eine »baldige Wiederherstellung von Frieden und Stabilität in Europa«, ganz wie Moskau betrachte man »eine politische Einigung als den richtigen Weg, um die Ukraine-Krise zu lösen«. Xi äußerte sich nicht zur Ukraine-Konferenz in der Schweiz, die vom Westen beworben wird. Auf ihr wird freilich nach heutigem Stand mit der sogenannten Friedensformel des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij faktisch Russlands bedingungslose Kapitulation gefordert.

Allgemein vereinbarten Xi und Putin die »Vertiefung der umfassenden strategischen Koordinationspartnerschaft« zwischen China und Russland »für die neue Ära«. Konkret ging es unter anderem um den Ausbau der Wirtschaftskooperation. Der bilaterale Handel wuchs 2023 um 26 Prozent auf rund 220 Milliarden Euro und nahm auch im ersten Quartal 2024 zu – allerdings wegen Problemen, die durch extraterritoriale US-Sanktionen verursacht wurden, mit 4,7 Prozent schwächer als erhofft. Die Tatsache, dass hochrangige Finanzfunktionäre Putin nach Beijing begleiteten, legt nahe, dass beide Seiten verstärkt nach Möglichkeiten suchen, die völkerrechtswidrigen US-Sanktionen auszuhebeln. Das wird dadurch erleichtert, dass der bilaterale Handel schon jetzt zu 90 Prozent in Rubel und – vor allem – in Yuan abgewickelt wird. Dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen dient Putins Besuch am Freitag im nordchinesischen Harbin, das ab 1898 von Russen als Station an der Ostchinesischen Eisenbahn ausgebaut wurde. Enge Beziehungen zwischen Harbin und Russland bestehen bis heute.