Bangkok. Mattias Grafström ist nach einer Interimszeit offiziell zum FIFA-Generalsekretär berufen worden. Das entschied der Rat des Weltverbands, in dem auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf Mitglied ist, am Mittwoch in Bangkok. Der 43jährige Schwede Grafström hatte das Amt nach dem Ausscheiden von Fatma Samoura im Oktober 2023 zunächst vorübergehend übernommen. Die Senegalesin hatte den Posten im Mai 2016 als erste Frau angetreten. Grafström ist ein enger Vertrauter von FIFA-Präsident Gianni Infantino und war zuvor stellvertretender Generalsekretär. (dpa/jW)