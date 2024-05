Chemnitz. Die Olympiadritte Sophie Scheder hat ihre Turnkarriere beendet. Das gab die 27jährige am Mittwoch via Instagram bekannt. Die lange Zeit durch den Bundesstützpunkt Chemnitz betreute Stufenbarrenspezialistin war in letzter Zeit von Verletzungspech geplagt, vor allem der Kniebereich bereitete Probleme. Die gebürtige Wolfsburgerin gewann 2016 in Rio de Janeiro Bronze am Stufenbarren. Ein Jahr zuvor hatte Scheder bei den Europameisterschaften am Stufenbarren im Einzel und mit der Mannschaft jeweils Silber gewonnen. (dpa/jW)