GEPA pictures/IMAGO »Wenn sich Fanproteste im Rahmen der Bestimmungen bewegen, bleiben sie ohne Sanktionen« (Rapid-Fans, 5.5.2024)

Aktive Fans und Fußballspiele – wie ist die Situation in Österreich, gehören Proteste etwa aus den Kurven zum Ligaalltag?

Fanproteste finden in Österreich, wie in allen Fußballstadien der Welt, immer wieder statt. Sie sind in der Regel anlassbezogen. Im Fokus solcher Proteste stehen oft internationale Entwicklungen des Fußballs, Verbandsentscheidungen, besonders bei Sanktionen gegen einen Klub, aber auch Unmut gegenüber dem eigenen Verein. Seitens der Österreichischen Fußballbundesliga, ÖFBL, ist es zu betonen, dass Fanproteste im Rahmen der freien Meinungsäußerung stattfinden können, solange dabei nicht gegen Verbandsbestimmungen verstoßen wird. Also keine diskriminierenden Inhalte, keine Gefährdung von Personen und keine Einflussnahme auf das Spielgeschehen.

Stichwort »Fangewalt«. Nehmen denn tätliche Angriffe während der Spieltage in den Arenen zu?

Nein, im Gegenteil. In den vergangenen Jahren hat die Fangewalt durchwegs abgenommen. Sofern überhaupt Auseinandersetzungen stattfinden, befindet sich der Tatort in der Regel außerhalb des Stadions. Derartige Vorfälle gibt es, wenn überhaupt, tendentiell bei emotionsgeladenen Spielen wie Derbys.

Welche Sanktionen folgen auf gewalttätige Konflikte unter Fangruppen?

Wenn sich Fanproteste im Rahmen der oben erwähnten Bestimmungen bewegen, bleiben diese ohne Sanktionen. Stellen wir hingegen Verstöße fest, wird jedenfalls gegen den jeweiligen Klub, dem die Fans zuzuschreiben sind, ein Verfahren eingeleitet.

Und von wem werden auf welcher Rechtsgrundlage Stadionverbote verhängt?

Sofern Handlungen stattfinden, die einen Tatbestand gemäß der Stadionverbotsordnung des Österreichischen Fußballbundes, ÖFB, nach sich ziehen, kann auch ein Stadionverbotsverfahren gegen Einzelpersonen eingeleitet werden. Beispielsweise bei illegaler Verwendung von ­Pyrotechnik. In Österreich beziehungsweise in der Liga gibt es die Möglichkeit, Pyrotechnik behördlich genehmigt und somit legal abzubrennen. Sanktioniert wird zudem das Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld und nicht zuletzt Raufhandel.

Stadionverbotsverfahren können einerseits aufgrund einer Datenübermittlung durch die Sicherheitsbehörde, andererseits aufgrund eines Klubantrags eingeleitet werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Sicherheitspolizeigesetz die gesetzliche Grundlage für Datenübermittlungen der Sicherheitsbehörde darstellt. Stadionverbote werden durch das ÖFB-Komitee für Prävention und Stadionverbote wiederum auf Basis der ÖFB-Stadionverbotsordnung ausgesprochen. Diese sind keine Sanktion gegen ein strafrechtlich relevantes Verhalten, sondern eine Präventivmaßnahme auf zivilrechtlicher Grundlage, also das Hausrecht betreffend.

Verhängen Behörden, wie in Deutschland, gegen Fans sogenannte Bereichsbetretungs- oder Aufenthaltsverbote für Stadtgebiete?

Zumindest können Stadionverbote auch für Verhalten außerhalb des Stadions verhängt werden, soweit ein Zusammenhang mit der Fußballveranstaltung besteht. Das umfasst zum Beispiel die An- und Abreise zum Stadion. Bereichsbetretungsverbote in dem von Ihnen gefragten Sinne gibt es nicht. Aber das Sicherheitspolizeigesetz sieht als weitere Präventivmaßnahmen die Anordnung von Meldeauflagen, Belehrungen und die zwangsweise Vorführung und Anhaltung vor.

Und wie sieht es hinsichtlich Kollektivstrafen, etwa Blocksperren und Spielen ohne Publikum aus?

Kollektivstrafen in Form von Zuschauerausschlüssen werden vom zuständigen Strafsenat der ÖFBL derzeit nicht ausgesprochen. Aktuell kommt ein Sanktionskonzept zur Anwendung, das den Fokus auf Einzeltäterausforschung und Punkteabzug für den Klub legt, gestaffelt nach Eskalationsstufen bei wiederholten, schwerwiegenden Fällen von Fangewalt.