IMAGO/SEPA.Media

Die Arbeiterkammerwahlen (AK) in Österreich, von manchen als das »Parlament der Arbeiter« bezeichnet, sind beendet. In den kommenden beiden Wochen finden die konstituierenden Sitzungen der AK in Wien und Niederösterreich statt. In der neuen AK-Vollversammlung, die alle fünf Jahre gewählt wird, werden linke und kommunistische Kräfte nach Wahlerfolgen verstärkt vertreten sein.

Im Gegensatz zur Gewerkschaft besteht für Arbeiter und Angestellte eine Pflichtmitgliedschaft in der AK. Dadurch vertritt sie eine ungleich größere Zahl an Lohnabhängigen.

Mitte April wurden zeitgleich die AK-Vertretungen der östlichen Bundesländer Wien, Niederösterreich und Burgenland gewählt. Wegen des Ballungsraums Wien lebt hier weit über ein Drittel der Bevölkerung Österreichs. Wahlsieger war in allen Bundesländern mit geringen Verlusten abermals die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Traditionell wird der Spitzenkandidat des Wahlsiegers in Wien auch AK-Präsident. Das war und bleibt damit auch für die kommenden Jahre die FSG-Chefin Renate Anderl.

In allen Bundesländern wurden die amtierenden Präsidenten in ihren Ämtern bestätigt. Sie konnten ihre Mehrheiten verteidigen und teilweise auch ausbauen. Wie schon bisher stellt der FSG in sieben von neun Arbeiterkammern die Mehrheit, in den zwei westlichen Arbeiterkammern, Tirol und Vorarlberg, konnten die ÖVP-nahen Christlichen Gewerkschafter (FCG-ÖAAB) ihre Mehrheiten halten.

Von den gültigen Stimmen entfielen auf den FSG 57,14 Prozent, ein minus von rund 3,4 Prozentpunkten gegenüber der Wahl im Jahr 2019, FCG-ÖAAB verlor zwei Punkte auf 16,56 Prozent, Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) gewannen 2,2 Prozentpunkte auf 12,27 Prozent (2019: 10,07 Prozent) und der grüne AUGE/UG verlor einen Punkt auf nunmehr 4,51 Prozent. Andere Listen traten nicht bundesweit an.

Abseits der Sozialdemokratie erreichten linke und kommunistische Listen teilweise bedeutende Wahlerfolge: In Niederösterreich konnte die kommunistische Gewerkschaftsinitiative Komintern zwei Mandate erringen und zieht damit in die AK-Vertretung ein. Noch größere Erfolge konnten in Wien erzielt werden. Komintern erhält hier nun drei Abgeordnete. Der KPÖ-nahe Gewerkschaftliche Linksblock (GLB) konnte seine zwei Mandate halten. Die linke, liberale Strömung Links, die in Wien auch eine Reihe von Bezirksräten hat, konnte bei ihrem erstmaligen Antreten sogar vier Mandate erreichen. In Wien hatten 309.000 AK-Mitglieder ihre Stimme abgegeben.

Das letzte AK-Endergebnis kam aus der Steiermark, wo die KPÖ traditionell stark ist. Auch hier gewann der sozialdemokratische FSG. Mit fast 63 Prozent der gültig abgegebenen Stimmen gehen der FSG mit Josef Pesserl als stärkste Kraft hervor. An Stimmen zulegen konnten FA/FPÖ, AUGE/UG und GLB-KPÖ, während die Liste ÖVP-Liste ÖAAB-FCG Verluste hinnehmen musste. Die FSG stellt weiterhin alle Vizepräsidenten im Bundesland, verliert jedoch ebenso wie die Liste ÖAAB-FCG einen Vorstandssitz. FA/FPÖ und GLB-KPÖ gewinnen jeweils einen Vorstandssitz hinzu. Der GLB-KPÖ gewann 2,2 Prozentpunkte dazu und hält nun 6,7 Prozent. Dadurch gewann er zwei weitere Mandate und hat nun sieben. Äußerst niedrig war, wie auch in anderen Bundesländern, in der Steiermark die Wahlbeteiligung von nur 30,5 Prozent.

In einer Aussendung versprach Komintern, in der neuen AK-Vollversammlung ihren »konsequenten Widerstand« wie in den vergangenen Jahren fortsetzen zu wollen: »Es gilt den ökonomisch und politisch Mächtigen konsequenten Widerstand entgegenzusetzen. Die zahnlose Politik der sozialdemokratischen Mehrheitsfraktion an der Gewerkschafts- und AK-Spitze ist dafür ungeeignet: Ihr Kuschelkurs erweist sich immer wieder als fatal.« Die Hauptforderungen des GLB-Wien-Spitzenkandidaten Oliver Jonischkeit sind ein »gesetzlicher Mindestlohn sowie eine Energiegrundsicherung und Lebensmittelpreisregulierungen«. Die Wahl der Präsidentin der Bundesarbeitskammer findet bei der konstituierenden Hauptversammlung am 25. Juni statt.