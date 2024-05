Der Palast der Republik ist Thema immer wieder aufflammender Diskussionen. Auch und insbesondere seit der Zerstörung des Gebäudes. Der als Volks- und Kulturpalast konzipierte Bau auf der Spreeinsel war nach der Annexion der DDR geschlossen und 2008 komplett abgerissen worden. Mit der Ausstellung »Hin und weg. Der Palast der Republik ist Gegenwart« erinnert nun das am selben Ort erbaute »Humboldt-Forum« an seinen architektonischen Vorgängerbau. Der Rückblick mit Bezug in die Gegenwart ist von diesem Freitag an bis zum 16. Februar zu sehen. (dpa/jW)