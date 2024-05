IMAGO/Funke Foto Services Gute alte Ruppertruppe: Rage (mit Frontmann Peavy Wagner)

Als vor einigen Jahren ein gewisser Marco Spiller, der Vorsitzende der Braunschweiger Lebenshilfe, die Idee eines Metal-Inklusions-Festivals bei den einschlägigen Braunschweiger Debattierclubs und Trinksportgruppen einspeiste, war die Freude groß bei der Dame meines Herzens. »Wurde aber auch Zeit, dass mal einer die Sache anpackt, damit ihr Metal-Hoschis nicht mehr ausgeschlossen seid von gesellschaftlicher Teilhabe. Das ging nicht so weiter!«

Gemeint war natürlich etwas anderes. Spiller und Co. wollten ein Festival mal wieder als das begreifen, was es ja auch sein kann: Vorschein auf eine andere Gesellschaft. Eine Gesellschaft nämlich, in der alle Menschen friedlich, gleichberechtigt, vorurteilslos und im mehrfachen Wortsinn barrierefrei nebeneinanderher existieren. Auch Menschen mit Behinderung. Man muss das gar nicht als bloßes Ideal diskreditieren, weil das seit ein paar Jahren stattfindende und mittlerweile zu einer Braunschweiger Institution erwachsene Festival »Rock in Rautheim« zumindest ein Wochenende lang vorführt, wie das geht.

Ich hatte mich sofort verguckt in diese gelebte Utopie, als ich vor einigen Jahren meine erste Rutsche Bier dort am Stand orderte. Ein angenehm freundlicher Mensch stellte mir die Becher hin und sah mich an mit entwaffnend offenem Blick, der zu verstehen gab, dass er nicht wusste, wieviel Geld er verlangen sollte. Ich rechnete ihm also kurz vor, was ich zu bezahlen hatte, und natürlich auch den Wechselgeldbetrag, und alles war in bester Ordnung. Alle machten es so, ohne Genöcker und Geplärre, und am Ende des Abends sagt er mit diesem feinen Grundsympathenlächeln: »Wir sehen uns morgen!« Wir sehen uns jetzt jedes Jahr, hätte er auch sagen können.

Die 2024er-Edition am 10. und 11. Mai war musikalisch die bisher überzeugendste. Am ersten Tag bewiesen Rage, dass im Grunde jedes Festival froh sein könnte, sie als Headliner im Programm zu haben. Rautheim jedenfalls war es. Das eigens für diese Show dazugebuchte Orchester der TU Braunschweig schmonzte ordentlich Pathos drüber, aber das Trio versackte dennoch nicht im Streichergriesbrei, sondern blieb die alte Ruppertruppe. Ihr habt bezahlt, ihr kriegt aufs Maul!

Tailgunner waren die großen Gewinner des zweiten Tags. Als Ersatz für Riot V und mit einem vergleichsweise kleinen Vertrauensvorschuss von anderthalb Alben angetreten, offenbarten diese fünf englischen Straßenkinder noch einmal, was Heavy Metal ursprünglich war und sein sollte. Da sind die weißen Tennissocken wieder hoch über die Spandexhose gezogen, die beiden Leadgitarren verknoten sich mit Vollspeed in den allerhöchsten Flötentönen, und alle wissen nur zu gut, dass sie sich mit dieser Traditionsmetalmasche kein Schloss in Kent kaufen können, aber das ist ihnen herzlich egal. »Genau deshalb mache ich diesen Scheiß seit vierzig Jahren«, ruft der Nebenmann und zeigt mir seine Gänsehaut.

Da kommt am Festivalsamstag nur noch Dirkschneider drüber. Der kann aber auch alle echten Accept-Gassenhauer aus dem Köcher holen. Und tut das genüsslich. Einen nach dem anderen. Von »Starlight« bis »Balls to the Wall« ist mal wieder alles dabei, was den Mob auf einer fetten Endorphinrakete ins Himmelreich befördert. Der weißbärtige, ziemlich textsichere Frenetiker vor uns, schüttelt am Ende fast ungläubig, aber glücklich den Kopf. »Zwei Songs mehr, und ich hätte Montag auch bei der Lebenshilfe anfangen können«, sagt er, um dann einen Moment innezuhalten. »Vielleicht mache ich das ja.«