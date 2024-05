USA droht Österreichs Raiffeisen-Bank

Wien. US-amerikanische Behörden setzen die österreichische Raiffeisen-Bank International (RBI) unter Druck. Das Office of Foreign Assets Control habe in einem Schreiben an die RBI vor einer Beschränkung des Zugangs zum US-Finanzsystems wegen der angeblichen Expansion in Russland gewarnt, berichtete Reuters am Mittwoch. Schon in der Vorwoche hatte das Geldhaus einen Deal mit dem Russen Oleg Deripaska abgesagt. (Reuters/jW)