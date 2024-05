Axel Heimken/dpa Nach jahrelangem Streit fliegt die Drohne über Deutschland: Die »German Heron TP« am Mittwoch über Jagel

Erstmals auch über Deutschland: Am Mittwoch hat eine Kampfdrohne »German Heron TP« vom Fliegerhorst Jagel in Schleswig-Holstein aus ihre ersten Runden gedreht. Die von Israel geleasten unbemannten Fluggeräte werden nun im Rahmen einer sechsmonatigen Testphase »am allgemeinen Luftverkehr« über Norddeutschland teilnehmen, heißt es auf den Webseiten der Bundeswehr. Danach seien »auch grenzübergreifende Flüge geplant«. »Ein bedeutender Moment für uns!« kommentiert die Luftwaffe auf X rührselig den ersten Flug der »Heron TP«. Zunächst waren fünf Drohnen von Israel geleast worden, die sich zu Trainingszwecken jedoch weiter auf einem Luftwaffenstützpunkt nahe Tel Aviv befanden. Die »German Heron TP« dient als Übergangslösung bis zur 2030 geplanten Einführung der »Eurodrohne«. Anfang Mai erhielten die Kampfdrohnen ihre Flugzulassung, diese habe »weltweite Gültigkeit«, betont die Bundeswehr.

Der Jungfernflug markiert das vorläufige Ende eines über ein Jahrzehnt währenden Streits zwischen den verschiedenen Regierungskoalitionen in der BRD. Schon 2012 hatte sich der damalige CDU-Verteidigungsminister Thomas de Maizière für Beschaffung und Einsatz von Kampfdrohnen eingesetzt, während die SPD noch über Jahre hinweg bremste. 2017 erfolgte die Entscheidung, die »Heron TP« für Aufklärungszwecke aus Israel zu leasen. Vier Jahre später wurde dann die Bewaffnung durchgewinkt. Doch die Union zeigt sich noch nicht zufrieden mit der Durchsetzung ihrer Position und fordert in einem Antrag, der diesen Donnerstag abend erstmals im Bundestag debattiert wird, den »Aufbau einer Drohnenarmee«. Dabei soll sich »an den Erfahrungen der ukrainischen Streitkräfte orientiert« und die Bedienung von Drohnen Teil der Grundausbildung werden.

Bereits bei den gescheiterten Einsätzen in Afghanistan und Mali setzte die Bundeswehr den unbewaffneten Vorgänger »Heron 1« zur Luftraumüberwachung ein. In Mali blieb die Drohne zuletzt jedoch im Hangar. Bereits bevor die dortige Putschregierung alle westlichen Truppen aus dem Land warf, hatte Bamako der Bundeswehr über Monate hinweg die Fluggenehmigung verweigert. Der »Heron«-Einsatz wurde im Juli vergangenen Jahres beendet, um die Drohnen an die »NATO-Ostflanke« zu verlegen, wie Spiegel online damals berichtete. Das reine Fotosschießen ist nun vorbei, und so freut man sich im Bendlerblock, dass der Nachfolger »Heron TP« auch ganz andere Ziele ins Visier nehmen kann. »Wir sind stolz darauf, an der Spitze dieser Innovation zu stehen, und freuen uns auf die zukünftigen Möglichkeiten, die der Heron TP bietet«, zitierte der Tagesspiegel den Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Ger­hartz.

Neben der Aufklärung sei »die Hauptaufgabe« der neuen Drohnen, »die Unterstützung von Soldatinnen und Soldaten«, heißt es bei der Bundeswehr lediglich; Konvois begleiten und vor Piraten warnen könne sie. Kein Wort darüber, dass eine wesentliche Aufgabe von Kampfdrohnen das Töten von Menschen ist. »Extralegale Tötungen – auch durch Drohnen – lehnen wir ab«, mit diesen Worten seien die Rahmenbedingungen schließlich schon im Koalitionsvertrag der Ampel festgelegt worden. Zwei einsatzbereite Kampfdrohnen stellte die Bundeswehr im vergangenen Oktober den israelischen Streitkräften für den Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza zur Verfügung. Die »German Heron TP«, die nun über Deutschland fliegt, hat ihren tödlichen Auftrag in Gaza bereits erfüllt.