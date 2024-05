Colorado Springs. Die Antidopingagentur der USA hat die alpine Skirennläuferin Breezy Johnson für 14 Monate gesperrt. Wie die USADA am Dienstag mitteilte, hatte die 28jährige in drei Fällen innerhalb eines Jahres gegen die Meldebestimmungen verstoßen. Nach den Regeln müssen Sportlerinnen und Sportler täglich für unangemeldete Trainingskontrollen erreichbar sein und sind dazu verpflichtet, dafür ihren Aufenthaltsort anzugeben. Dagegen hatte Johnson laut USADA am 29. Oktober 2022, 13. Juni 2023 und 10. Oktober 2023 verstoßen. (dpa/jW)