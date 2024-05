Der Jazz-Saxofonist David Sanborn ist tot. Sanborn sei am Sonntag im Alter von 78 Jahren an den Folgen einer Prostata­krebserkrankung gestorben, teilte die Familie am Montag auf X mit. Das Management von Sanborn bestätigte die Mitteilung auf Anfrage gegenüber der dpa in New York. Der 1945 im US-Bundesstaat Florida geborene Sanborn hatte schon als Kind mit dem Saxofonspielen begonnen. Später hatte er unter anderem eine eigene Radiosendung und spielte beispielsweise mit Al Jarreau, den Rolling Stones, Steely Dan, Eric Clapton, Sting, Paul Simon, David Bowie, Miles Davis und Roger Waters. (dpa/jW)