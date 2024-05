Der Filmemacher Roman Polański hat den Verleumdungsprozess um Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn gewonnen. Das Pariser Strafgericht hat am Dienstag den 90jährigen von der Anklage, die die britische Schauspielerin Charlotte Lewis erhoben hatte, freigesprochen. Lewis hatte gegen Polański geklagt, der in einem Interview Aussagen von ihr als »abscheuliche Lüge« bezeichnet hatte. Lewis hatte behauptet, dass der Regisseur sie im Jahr 1983 vergewaltigt habe. Sie hatte gegen Polański aber keine Klage eingereicht. Bereits im Vorfeld hatte die Staatsanwaltschaft daran erinnert, dass in dem Prozess weder über die Wahrheit der behaupteten Vergewaltigung noch über die Authentizität von Zitaten, die der Schauspielerin zugeschrieben werden, entschieden werde. Es ginge vielmehr darum, ob Polański seine Meinungsfreiheit missbraucht habe oder nicht. (dpa/jW)