Die Leiterin der Bayreuther Festspiele, Katharina Wagner, bleibt Chefin auf dem Grünen Hügel. Ihr Vertrag wurde um weitere fünf Jahre bis 2030 verlängert, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Montag mitteilten. Darauf habe man sich nach einem gemeinsamen Gespräch mit Wagner in München geeinigt. Allerdings wird die 45jährige nicht mehr einen der beiden Geschäftsführerposten bekleiden. »Die Gesamtgeschäftsführung wird der neuen Position eines General Managers übertragen, der die Festspiele organisatorisch und wirtschaftlich verantwortet«, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung. Dadurch solle ihr »ein noch stärkerer Fokus auf die künstlerische Leitung der Festspiele ermöglicht« werden. (dpa/jW)