Jorge Silva/REUTERS

Brasilien war das letzte Land, das die Sklaverei offiziell verbot. Am 13. Mai 1888 trat dort das »Lei Áurea«, das »Goldene Gesetz«, in Kraft. Die befreiten Sklaven wurden jedoch nicht entschädigt, sondern lebten als Bürger zweiter Klasse in den entstehenden Slums der Großstädte und arbeiteten von nun an als Lohnarbeiter auf den Plantagen – Umverteilung oder Reparationen gab es nicht. Daher begingen Mitglieder des Kollektivs Ilú Obá De Min am Montag in São Paulo zum 136. Jahrestag des Gesetzes Protesttänze gegen die unvollendete Abschaffung der Sklaverei. (jW)