LaPresse/IMAGO Der diesjährige Giro: Spannung versprechen wohl nur noch die flacheren Etappen

Als am Montag beim Giro d’Italia der erste Ruhetag anstand, betrug der Vorsprung Tadej Pogačars (UAE Team Emirates) in der Gesamtwertung bereits zwei Minuten und 40 Sekunden. Wenn am späten Nachmittag des 14. Mai die zehnte Etappe beendet sein wird, dürfte das Zeitpolster indes noch komfortabler geworden sein. Jedenfalls ist kaum vorstellbar, dass auf dem 18 Kilometer langen Schlussanstieg ins kampanische Cusano Mutri irgend jemand stärker sein könnte als der 25jährige Slowene, der schon vor Beginn der 107. Italien-Rundfahrt als haushoher Favorit gegolten hatte.

Die Vorentscheidung war wohl am Freitag gefallen, als Pogačar mit einer Machtdemonstration das erste (von zwei) Zeitfahren gewann. Nachdem er auf dem anfänglichen, 34 Kilometer langen Flachstück noch 47 Sekunden langsamer gewesen war als Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der zweifache Weltmeister in der Spezial­disziplin, kehrte er den Rückstand auf den abschließenden bergauf führenden sechseinhalb Kilometern in einen Vorsprung von 17 Sekunden um. Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), der ein sehr solider Zeitfahrer ist, war ganze zwei Minuten langsamer und musste seinen zweiten Platz im Gesamtklassement mit dem vorherigen Dritten Daniel Felipe Martínez (Bora-Hansgrohe) tauschen.

Der 28jährige Kolumbianer machte sich tags darauf im Bergmassiv des Gran Sasso Hoffnungen auf einen Etappenerfolg, nachdem UAE eine Ausreißergruppe eingeholt hatte, ohne dass Pogačar den nach Prati di Tivo führenden Schlussanstieg selbst zum Angriff genutzt hätte. Um so ernüchternder war allerdings, wie leicht er auf den letzten paar hundert Metern eine Beschleunigung von Martínez konterte und vor diesem seinen dritten Tagessieg einstrich.

Spannung versprechen wohl nur noch die flacheren Etappen, auf denen UAE die Kontrolle des Rennens anderen Mannschaften überlassen dürfte. Jedenfalls hat Alpecin-Deceuninck auf dem fünften Tagesabschnitt unfreiwillig für beste Unterhaltung gesorgt, als man kollektiv im Dienst des Sprinters Kaden Groves eine Ausreißergruppe so rigoros im Zaum hielt, dass sie schon nach gut einem Drittel der 178 Kilometer langen Strecke wieder eingeholt war. Die abrupte Beschleunigung und Verlangsamung, die sich dann aus einem von Groves gewonnenen Zwischensprint ergab, bot freilich einem Quartett sprintschwacher Opportunisten die Gelegenheit, nebenbei davonzufahren. Alpecin war nun nicht mehr gewillt, sich auf den ausstehenden 77 Kilometer vollends zu verausgaben. Da die Mannschaft zuvor am einzigen nennenswerten Anstieg ein so hohes Tempo angeschlagen hatte, dass die konkurrierenden Sprinter mehrheitlich mürbe gemacht worden waren, übernahmen deren Teams wiederum nur halbherzig die Nachholarbeit – so dass beim Massenspurt im toskanischen Lucca schließlich bloß Platz fünf zu holen war. Elf Sekunden zuvor hatte derweil der 28jährige Franzose Benjamin Thomas (Cofidis) sensationell seinen ersten Grand-Tour-Sieg aus der Spitzengruppe erzielt.

Am Sonntag kam es in Neapel zwar zum entscheidenden Massensprint, bevor der 22jährige Niederländer Olav Kooij (Team Visma – Lease a Bike) im Herzschlagfinale den ein Jahr älteren Jonathan Milan (Lidl-Trek) bezwang, hatte es auf den letzten drei Dutzend Kilometern allerdings an vereinzelten, knackigen Hügeln die erwarteten Angriffe aus dem Peloton gegeben. Dabei setzte sich in einer Konterattacke der Auftaktsieger Jhonatan Narváez (­Ineos Grenadiers) so aussichtsreich ab, dass er erst gut zehn Meter vorm Ziel überholt wurde. Fast ebenso dramatisch war das Finale der vierten Etappe verlaufen, die im ligurischen Andora der Italiener Milan im Massen­sprint für sich entschied, so dass er das veilchenfarbene Trikot des Führenden in der Punktewertung überstreifen konnte, das er letztes Jahr gewonnen hatte und auch aktuell noch trägt. Gut vier Kilometer zuvor war sein 27jähriger Landsmann Ganna am letzten Hügel ausgerissen und erst auf dem Schlusskilometer eingeholt worden.

Dabei war die Verfolgung so rasant gewesen, dass der Sprintsieger vom Vortag, Tim Merlier (Soudal Quick-Step), zu seinem fünften Platz ganz unironisch anmerkte, er sei froh, noch am Leben zu sein. »Wir sind einfach Clowns im Zirkus«, meinte dagegen der 37jährige britische Gesamtdritte Thomas zu den Gefahren, die am Sonntag von Neapels löchrigen Straßen ausgingen. Um so wahnwitziger, dass auf dem letzten halben Kilometer ausgerechnet Pogačar seinem Kollegen Juan Sebastián Molano den Sprint (zum dritten Platz) anfuhr. Seinen Gesamtsieg kann wohl nur Übermut gefährden.