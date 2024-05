Bei einer Abschlussfeier an der Duke Universität im US-Bundesstaat North Carolina haben Studenten aus Protest gegen den jüdischen Comedian Jerry Seinfeld die Veranstaltung verlassen. Kurz vor einer Rede des 70jährigen im Football-Stadion der Universität in Durham seien Dutzende Zuschauer aufgestanden, berichteten US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Während sie das Stadion verließen, hätten sie palästinensische Flaggen getragen und »Free, free Palestine« skandiert. Seinfeld, dem bei der Veranstaltung am Sonntag eine Ehrendoktorwürde verliehen wurde, ging laut New York Times in seiner anschließenden Rede nicht auf die Unterbrechung durch die Demonstrierenden oder den Gazakrieg ein. Der 70jährige hatte nach dem Angriff militanter Palästinenser auf Israel am 7. Oktober 2023 seine Unterstützung für Israel bekundetn. (dpa/jW)