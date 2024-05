Julian Stratenschulte/dpa

Mit Streikaktionen und Protestmärschen hat die IG BAU am Montag in Niedersachsen den Auftakt zum ersten bundesweiten Baustreik seit 22 Jahren gemacht. Nachdem die Kapitalverbände des Bauhauptgewerbes die Schlichtung in der Tarifauseinandersetzung ausgeschlagen haben, ruft die Gewerkschaft rund 930.000 Beschäftigte in der laufenden Woche bundesweit zu »punktuellen« Arbeitskampfaktionen auf. Die Beschäftigten streiken nun, wie am Montag in Langenhagen (Foto), wieder für 500 Euro mehr im Monat für alle Lohngruppen. (jW)