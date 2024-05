Jan Woitas/dpa 180 Tage lang streikten die Kollegen für acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1.500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden

Die IG Metall hat den Streik bei dem Recyclingunternehmen SRW Metalfloat in Espenhain bei Leipzig am Montag beendet. Damit endet der bisher längste Ausstand der BRD-Geschichte – ohne Erfolg. »Wenn sich ein Unternehmen so unnachgiebig gegen Gewerkschaften, Mitbestimmung und Rechtssicherheit stellt, ist kein Weg für eine verantwortungsvolle, sozialpartnerschaftliche Lösung offen«, erklärte Steffen Reißig, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, am Montag. Jetzt gehe es darum, »die wechselwilligen Beschäftigten zu unterstützen, in tarifgebundenen Unternehmen Arbeitsplätze zu finden«.

180 Tage streikten die Kollegen für acht Prozent mehr Entgelt, eine Erhöhung des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes auf je 1.500 Euro und eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf 38 Stunden. Das Unternehmen, eine 100prozentige Tochter der westdeutschen Scholz-Recycling-Gruppe, die ihrerseits 2016 von Chinas größtem Schrottrecyclingkonzern Chiho Environmental Group Limited übernommen wurde, gab seine Blockadehaltung dennoch nicht auf. Seit August 2023 verweigerte es schon die Fortführung von Tarifverhandlungen.

Am 6. Mai hatte die Gewerkschaft den Arbeitskampf schließlich unterbrochen, »um den Weg für eine gemeinsame Lösung des Tarifkonflikts zu ebnen«, wie sie erklärte. Der Konzern antwortete mit der Aussperrung der Beschäftigten bis zum 31. Mai. »Per Pressemitteilung ließ der Arbeitgeber wissen, dass er weiter nur mit dem Betriebsrat verhandeln wolle, nicht mit der IG Metall.« Nach hiesigem Arbeitsrecht ist der Betriebsrat nicht zuständig für Tarifverhandlungen, weshalb Michael Hecker, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig, resümierte: »Scholz Recycling und SRW Metalfloat missachten unser deutsches Mitbestimmungsrecht.«

Mit dieser Niederlage bleibt nicht nur die Forderung nach einem Tarifvertrag unerfüllt, sondern auch die nach etwas mehr Gleichbehandlung. Die Kolleginnen und Kollegen bei SRW Metalfloat verdienen knapp über Mindestlohn, im Schnitt im Monat rund 600 Euro weniger als Beschäftigte in vergleichbaren Betrieben der Schrott- und Recyclingbranche.