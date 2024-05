Leonhard Foeger/REUTERS Sieger auf der in Schräge stehenden Spiegelscheibe: Nemo, Falsettist

Der diesjährige Ukrovision Songcontest fand im schwedischen Malmö statt. Landesfarben blau-gelb. Schon im Vorfeld gab sich die europäische Wertegemeinschaft große Mühe, dass die Ukrovision nicht zur Palivision mutiert. Ungefähr 10.000 demonstrierten Tage zuvor für den Ausschluss des israelischen Beitrags beim bunten Sangeswettstreit. Die örtliche Polizei erklärte die Masse zur »angespannten Sicherheitslage« und räumte auf. Was ein »völkerrechtswidriger Angriffskrieg« ist und was »Selbstverteidigung«, hat man bei der Ukrovision klar vor Ohren. So ein T-90 macht einen ungehörigen Höllenlärm, während der »Merkava« in reinem Wohlklang durch den Sand säuselt. Alles Böse, Regressive, Östliche musste zur Primetime zu Hause bleiben: Russen und Belorussen. Sämtliche (zwei) Militärexperten der »Tagesschau« hatten bereits vor Monaten analysiert, dass die Ukraine dieses Jahr den USC endgültig für sich entscheiden würde. Jury, Publikum und Teilnehmer, die vereinten Kräfte der Demokratie, erklärten, dass der Heldentod auch am Mikrofon ein ehrenhafter sei. 10.000 Demonstranten und Greta Thunberg stimmten mit einem fröhlichen »Allahu Akbar« zu.

Provisorisch reduziert wurde das Teilnehmerfeld von 26 auf 25 Startnummern. Der Niederländer Joost Klein war mehrfach unangenehm aufgefallen. In der Vergangenheit unter anderem mit einer Coverversion des Otto-Waalkes-Schlagers »Friesenjung«. Kleins europaeuphorische Dance-Hynme »Europapa« wäre eigentlich noch ganz im Sinne der Ukrovision gewesen, doch »aggressive Gesten« gegen eine Kamerafrau und wiederholte Anfeindungen gegenüber der israelischen Teilnehmerin Eden Golan sorgten für seinen Ausschluss aus dem Wettbewerb. Die 20jährige Golan hatte ihr Päckchen wahrlich zu tragen und konnte zwischen den Proben ihr Hotelzimmer nicht verlassen. Der Sicherheitskonvoi zur Malmö-Arena bestand aus 100 Polizisten. Golans Mutter ist Ukrainerin. Trotzdem steht die Sängerin selbst auf der Internet-Todesliste »Mirotworez« als Feindin der Ukraine, weil sie mit im Alter 12 Jahren an einem Sangeswettbewerb auf der Krim teilnahm.« Platz 5.

Extreme Zustände. Aber als Schwuler hat man keine andere Wahl: Ukrovision oder Kopfabschneiden. Den schönsten Schwulen schickte dieses Jahr Litauen ins Rennen. Silvester Belt verließ einst das Baltikum, weil er dort diskriminiert wurde. In Zukunft hält eine Brigade der Deutschen Bundeswehr in Vilnius und Kaunas für ihn die Regenbogenstange. Platz 24. Großbritannien schickte den offensichtlichsten Hinterlader auf die Bühne. Schwulenaktivist Olly Alexander und sein Tanzensemble ballettbumsten noch offensiver als der Rest. Platz 18.

Aus der geschlechtsneutralen Schweiz kam der Sieger. Nichtbinär und pansexuell aus Biel bei Bern und in einer Beziehung mit einer Frau in Berlin, trat der Falsettist Nemo an. Der bemühte Aushilfscountertenor rappte sogar. Selbstbewusst schändete er den guten Namen der Leiche von Klaus Nomi (24.1.1944 bis 6.8.1983). Auf einer in Schräge stehenden Spiegelscheibe lieferte Nemo – zwischen Slavendisco, Ethno-Ballermann und siebenhundert aufs Glockenstimmchen des Singvögelchens ausgerichteten, anämischen R&B-Balladen – das einzige nennenswerte Songwriting des Abends. Er hampelte dazu illuster genug. Platz 1.

Keine Überraschungen beim Ukrovision Song Contest 2024. Beide besagte Militärexperten der »Tagesschau« lagen hinsichtlich des Sieges der Ukraine wieder einmal goldrichtig. Alyona Alyona und Jerry Heil wurden trotz oder wegen ihres paganen Maria-Magdalena-Pathos Dritte.