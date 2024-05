3 Tage, 22 Hörstücke

Gemini Collection/imago »So scheuet das böse Gewissen / Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren. / Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt (…)« – Johann Wolfgang von Goethe: »Reineke Fuchs«

Pfingsten ist das großzügigste kirchliche Fest des Jahres. Warum? Weil keiner weiß, was Pfingsten ist, und trotzdem alle freihaben. In den Menüs der Dampf­radios werden am kommenden langen Wochenende wieder von morgens bis abends alte und neue Konserven aufgetischt. Damit möglichst viele der Delikatessen auf diese Seite passen, lassen wir ohne weitere Vor­rede die Hörspielparade an uns vorüberziehen.

Sa., 14 Uhr, Ö 1: »Die Juden« von Gotthold Ephraim Lessing, neuere Inszenierung von Leonhard Koppelmann (NDR, ORF 2016). Sa., 19.04 Uhr, SWR Kultur: »Das Zentrum der Grenze«, Krimi von Lars Werner (SWR 2024, Ursendung). Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur: »Return to Sender«, Radio-Tatort von Dominik Bernet über einen Mordfall in einer Schweiz, in der man sich nicht mehr meucheln lassen darf (SRF 2023). Sa., 20.05 Uhr, DLF: »Franziska Linkerhand« von Brigitte Reimann, beide Teile der Hörspielfassung von Walter Niklaus (Rundfunk der DDR 1985).

So., 7.05 Uhr, NDR Kultur: »Der Geräuschehändler«, frisches Hörspiel für Kinder über einen Töne­dealer (NDR 2024). So., 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Die Mülloma« und »Die kleine Familie Lüttkowski«, zwei »Kakadu«-Geschichten (Deutschlandradio Kultur 2004, DLF Kultur 2024). So., 8.15 Uhr und Mo., 0.05 Uhr, Ö 1: »Gedichte von Wisława Szymborska«, gelesen von Maria Bill. So., 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Reineke Fuchs« von Johann Wolfgang von Goethe, Aufnahme in Schwarzweiß von Wolfgang Liebeneiner (HR 1963). So. (1/2), Mo. (2/2), jeweils selbe Uhrzeit. So., 15.05 Uhr, Bayern 2: »Der Meister des Jüngsten Tages« von Leo Perutz; erstklassig besetzter Serienmord im Wien am Vorabend von Weltkrieg eins (BR, ORF 1988). So., 18 Uhr, NDR Kultur: »Der Besuch des Leibarztes« von Per Olov Enquist; über den vergeblichen Versuch des Johann Friedrich Struensee, friedlich das Faule im Staate Dänemark zu beseitigen (NDR, SWR 2002). So. (1/2), Mo. (2/2), jeweils selbe Uhrzeit. So., 18.04 Uhr, MDR Kultur: »Austerlitz« von W.G. Sebald, u. a. mit Ernst Jacobi und Ulrich Matthes (MDR 2011). So., 18.05 Uhr, Bremen 2: »Eine feine Gesellschaft«, Krimi von Gerhard Janner (HR 1967). So., 18.20 Uhr, SWR Kultur: »Schall und Wahn« von William Faulkner, Südstaatensaga der unglückseligen Familie Compson (SWR 2024, Ursendung). So. (1/2), Mo. (2/2), jeweils selbe Uhrzeit. So., 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Cousine Lisbeth«; Bearbeitung des Honoré-de-Balzac-Romans von Cécile Wajsbrot, auch hier wird der Niedergang einer vornehmen Familie geschildert (Deutschlandradio Kultur, RB 2017). So., (1/2), Mo. (2/2), jeweils selbe Uhrzeit.

Mo., 7.05 Uhr, NDR Kultur: »Chaos in Glitzercity«, Kinderhörspiel für die ganz Kurzen (HR 2023). Mo., 8.05 Uhr, DLF Kultur: »Die Blauen Engel« von Manuel Ostwald, Hörspielfassung einer prämierten Produktion des Berliner GRIPS-Theaters (2024, Ursendung). Mo., 14.05 Uhr, Ö 1: »Dramolette«; Cornelius Obonya liest Kurzstreckensatiren von Antonio Fian (ORF 2022). Mo., 18.05 Uhr, Bremen 2: »Die Rechnung ging nicht auf«, USA-­Krimi von Edna Sherry (HR 1963). Mo., 19.04 Uhr, WDR 3: »Vom Wind verweht – Die Prissy Edition (1/8)« von Amina Eisner; Margaret Mitchells Epos neu erzählt aus der Sicht einer Versklavten (WDR 2021). Mo., 20.04 Uhr, WDR 5: »Gefährliche Liebschaften« von Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, gelesen von Katja Ruppenthal und Richard Hucke. Mo., 22.04 Uhr, MDR Kultur: »Ein altes Modell« von Joachim Nowotny, mit Kurt Böwe als motzender Miesepeter (Rundfunk der DDR 1974).