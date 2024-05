IG BAU will »zügig« Streiks im Bau ankündigen

Bernd Weißbrod/dpa

Berlin. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe will die Gewerkschaft IG BAU nun »zügig« zu Streiks aufrufen. »Wir lassen uns jetzt nicht als Bittsteller in die Ecke drängen«, sagte Gewerkschaftschef Robert Feiger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) laut Vorabmeldung vom Dienstag. »Wie und an welcher Stelle wir streiken, werden wir rechtzeitig bekannt geben. Und das wird zügig geschehen.«

Die beiden verhandelnden Unternehmerverbände hatten am Freitag den Schlichterspruch abgelehnt, mit dem der Tarifstreit gelöst werden sollte. Die IG BAU hatte dem Kompromiss zugestimmt und kündigte unmittelbar nach der Ablehnung durch die Kapitalseite an, dass nun gestreikt werde. Im Bauhauptgewerbe arbeiten rund 930.000 Menschen.

Die IG BAU will nun im anstehenden Arbeitskampf nicht mehr für den Schlichtervorschlag eintreten. Gestreikt werde jetzt wieder für die ursprüngliche Forderung, nämlich 500 Euro mehr im Monat über alle Lohngruppen hinweg, wie die Gewerkschaft bereits am vergangenen Freitag klargestellt hatte. (AFP/jW)