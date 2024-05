USA verzögern Waffenlieferungen an Israel

Leo Correa/AP/dpa Eine israelische Artillerieeinheit feuert in der Nähe der Grenze zwischen Israel und Gaza eine Granate in Richtung Gazastreifen ab (7.5.2024)

Washington. Die US-Regierung hat in den vergangenen zwei Wochen nach Angaben einer mit den Vorgängen vertrauten Person Waffenlieferungen an Israel zurückgehalten. Der Insider bestätigte am Dienstag damit gegenüber Reuters einen Bericht von Politico. Das Blatt hatte unter Berufung auf einen Mitarbeiter der US-Regierung berichtet, damit solle eine »politische Botschaft« an Israel gesendet werden.

Die US-Regierung unter Präsident Joseph Biden hat wiederholt gewarnt, eine Offensive in der Grenzstadt Rafah im Gazastreifen durch Israel werde ohne ein glaubwürdiges Konzept zum Schutz der Hunderttausenden Zivilisten in der Stadt von den USA nicht unterstützt.

Zu den vorerst gestoppten Lieferungen gehören auch Bausätze für ungelenkte Bomben mit kleinem Durchmesser, die vom Flugzeugbauer Boeing hergestellt werden, sagte der Insider. Auch andere geplante Verkäufe an Israel seien blockiert worden. Damit wird es für Israel schwieriger, sein Arsenal wieder aufzufüllen. Boeing nahm zu den Darstellungen zunächst nicht Stellung. (Reuters/jW)