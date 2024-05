Alexander Astafyev/Pool Sputnik Government/AP Schickt die EU irgendwen? Mitglieder der russischen Regierung unterhalten sich am Montag in Moskau, während sie auf den Präsidenten warten

Brüssel. Innerhalb der EU gibt es erhebliche Differenzen über den Umgang mit Einladungen zur Zeremonie zum Start der fünften Amtszeit von Russlands Präsident Wladimir Putin. Wie mehrere EU-Diplomaten am Montag gegenüber dpa in Brüssel sagten, wollen Länder wie Frankreich und Ungarn Vertreter zur Vereidigung Putins schicken, um Gesprächskanäle offenzuhalten. Deutschland und andere EU-Staaten halten eine Teilnahme dagegen für »unangemessen«. »Deutschland wird an diesem Termin nicht teilnehmen«, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen am Montag in Berlin.

Ob die Vertretung der Europäischen Union in Moskau am Dienstag bei der Zeremonie vertreten sein wird, war am frühen Abend noch nicht abschließend geklärt. Der Außenbeauftragte Josep Borrell hat sich nach Angaben eines Sprechers gegen die Teilnahme der EU an der Veranstaltung ausgesprochen. Denkbar sei aber auch noch eine Kompromisslösung, hieß es am späten Nachmittag aus dem Auswärtigen Dienst.

Putin wird am Dienstag vormittag den Eid für eine weitere Amtszeit als russischer Präsident ablegen. Damit beginnen für ihn sechs weitere Jahre als Staatschef. Die Zeremonie im Kreml findet vor Vertretern der Regierung, beiden Kammern des russischen Parlaments und weiteren hochrangigen Gästen statt. (dpa/jW)