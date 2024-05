Benoît Tessier/Reuters Protest gegen den Gazakrieg in Paris (3.5.2024)

Gent. An der Universität im belgischen Gent hat es eine Protestaktion gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen gegeben. Rund hundert Studentinnen und Studenten warfen Israel einen Genozid an den Palästinensern vor und forderten den Abbruch gemeinsamer Forschungsprojekte, wie in Filmaufnahmen flämischer Medien zu sehen war. In Palästinensertücher gekleidete Demonstranten riefen zu einem »Boykott Israels« auf.

Die Demonstranten wollen noch bis Mittwoch ein Hochschulgebäude besetzt halten, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Eine Sprecherin der Uni Gent sagte der Nachrichtenagentur AFP, es gebe keine bilaterale Zusammenarbeit mit Hochschulen in Israel. Israelische Studierende seien allerdings in eine Reihe europäischer Forschungsprojekte eingebunden. (AFP/jW)