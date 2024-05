Martin Schutt/dpa Sören Pellmann (Erfurt, 25.6.2022)

Leipzig. Der direkt gewählte Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann (Die Linke) ist nach eigenen Angaben erneut bedroht worden. Am Montag morgen seien im Briefkasten seines Wahlkreisbüros Hundekot und ein mit Hakenkreuzen und Drohungen beschmierter Flyer gefunden worden, teilte er am Montag mit. Das sei das zweite Mal innerhalb von vier Tagen. »Ich werte diese ekelerregende Tat als Angriff auf meine Kandidatur für die Stadtratswahl«, sagte er. Er wolle dies anzeigen. »Seit Wochen müssen wir beobachten, wie aggressiv und verroht Täter gegenüber Demokratinnen und Demokraten vorgehen«, sagte Pellmann, der auch Kovorsitzender der Bundestagsgruppe seiner Partei ist. Das beginne beim vermehrten Abreißen von Plakaten und gehe weiter mit Beleidigungen und körperlichen Angriffen wie bei dem SPD-EU-Abgeordneten Matthias Ecke am Wochenende. (dpa/jW)