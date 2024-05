Jennifer Lorenzini/Reuters Sieger der dritten Etappe des Giro: Der Belgier Tim Merlier (Fossano, 6.5.2024)

Berlin. Der belgische Radprofi Tim Merlier hat die dritte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der 31jährige vom Team Soudal-Quick Step siegte im Massensprint nach 166,3 Kilometern von Novara nach Fossano hauchdünn vor dem Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek). Bester Deutscher im Ziel war Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain Victorious) zeitgleich auf Rang 14.

Die Führung in der Gesamtwertung behauptete Tadej Pogacar (Slowenien/UAE Team Emirates) und ließ dabei die Muskeln spielen. Der zweimalige Tourchampion und Topfavorit auf den Gewinn des Maglia Rosa ging eine Attacke am letzten kleinen Anstieg mit, stellte seinen britischen Herausforderer Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) dabei vor sichtbare Probleme und lag etwa 500 Meter vor dem Ziel gar noch in Führung, ehe die Sprinter an ihm vorbeizogen.

Ob sich den Männern mit den schnellen Beinen die nächste Chance schon am Dienstag bietet, bleibt abzuwarten. Im Finale der 190 Kilometer langen vierten Etappe von Acqui Terme nach Andora bietet der kurze, aber nicht zu unterschätzende Anstieg zur Capo Mele Potential für späte Attacken. (SID/jW)