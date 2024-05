Phoenix. Die Phoenix Suns haben einen neuen Cheftrainer gefunden. Nachdem sich das NBA-Team kürzlich vom bisherigen Headcoach Frank Vogel getrennt hatte, wird fortan Mike Budenholzer an der Seitenlinie stehen. Das gaben die Suns am Samstag (Ortszeit) bekannt. Der neue Cheftrainer ist der dritte in Phoenix innerhalb von drei Jahren. Frank Vogel musste nach nur einer Saison gehen, nachdem die Suns gegen die Minnesota Timberwolves ohne Sieg aus der ersten Playoff-Runde der nordamerikanischen Basketball-Liga ausgeschieden waren. Budenholzer trainierte von 2018 bis 2023 die Milwaukee Bucks und führte sie 2021 zum Meistertitel, in der Finalserie bezwang Milwaukee ausgerechnet die Suns. (dpa/jW)