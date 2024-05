Raleigh. Die Carolina Hurricanes haben ihren ersten Sieg in der Zweitrundenserie der NHL-Playoffs gegen die New York Rangers geholt. Am Samstag (Ortszeit) setzten sich die Hurricanes zu Hause mit 4:3 (3:1, 0:1, 1:1) durch und verhinderten nach zuvor drei Niederlagen ein vorzeitiges Ausscheiden. Damit fügten die Hurricanes den Rangers zudem die erste Niederlage in diesen Playoffs zu. Bis dahin war das Team aus New York das einzige noch ungeschlagene der laufenden Endrunde gewesen. Brady Skjei besorgte drei Minuten vor Spielende den Siegtreffer für Carolina. (dpa/jW)