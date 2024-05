»Der Prozess des Hans Litten«. Theaterstück von Mark Hayhurst (Taken at Midnight). Gespielt wird der Leidensweg des Rote-Hilfe-Anwalts Hans Litten nach 1933 durch verschiedene KZ, wo er auf Carl von Ossietzky und Erich Mühsam trifft. Sein Verbrechen: Er hat 1931 in einem Prozess Adolf Hitler vernommen und bloßgestellt. Dienstag, 14.5., 18 Uhr. Ort Justus-von-Liebig- Schule, Heisterbergallee 8, Hannover. Veranstalter: Rote Hilfe Hannover

»Was ist los in Lateinamerika?« Vortrag mit Diskussion. Die existierende Weltordnung befindet sich im Umbruch. Die Hegemonie des von den USA angeführten Westens wird vom globalen Süden in Frage gestellt. Die seit dem Verschwinden der Sowjetunion herrschende unipolare Weltordnung soll durch eine gleichberechtigte, multipolare Struktur ersetzt werden. Welche Rolle spielt Lateinamerika in diesen geopolitischen Auseinandersetzungen? Wie versuchen die USA, ihren traditionellen »Hinterhof« zu nutzen, um die politischen Veränderungen im globalen Süden zu verhindern? Mittwoch, 15.5., 19.30 Uhr. Ort: Parteibüro Die Linke, Elisabethstraße 9, Marburg. Veranstalter: Cuba Sí Marburg und andere

»Der lange Weg der Sinti und Roma«. Vortrag mit Diskussion. Zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Aufstands der Sinti und Roma im Konzentrationslager Auschwitz. Filmvorführung und Gespräch mit dem Soziologen Dieter Korczak, der zur Verfolgung der Sinti in der brandenburgischen Kleinstadt Bernau forscht. Donnerstag, 16.5., 19 Uhr. Ort: Stadtmauertreff, An der Stadtmauer 12, Bernau. Veranstalter: Kommunalpolitisches Forum Brandenburg