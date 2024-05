Jan-Philipp Strobel/dpa 2theloo reinigt im Auftrag der Staatsbahn SNCF die Toiletten in rund 40 Bahnhöfen in Frankreich

Zehn Jahre lang hat Sarah, eine 53jährige alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die Toiletten des Pariser Bahnhofs Montparnasse geputzt. Zehn Jahre, in denen sie sich trotz der schlechten Arbeitsbedingungen und des niedrigen Mindestlohns nie etwas zuschulden kommen ließ. Dann, am 6. Dezember 2023, wurde sie wegen »schweren Fehlverhaltens« fristlos entlassen. Ihr Vergehen: Sie soll von einem Kunden einen Euro Trinkgeld angenommen haben.

Dieser kürzlich bekanntgewordene Fall sorgt in Frankreich derzeit für große Empörung. Mehr als 34.000 Menschen haben bereits eine Petition des linken Abgeordneten Thomas Portes gegen die Entlassung von Sarah unterzeichnet. »Sie befindet sich in einer schwierigen Lage, weil sie nach zehn Jahren Dienst ohne eigenes Verschulden wie ein schmutziges Taschentuch weggeworfen wurde«, erklärt Portes von der Partei La France insoumise (LFI) gegenüber junge Welt. »Ihre Rechte und ihre Würde werden nicht respektiert, vier Monate lang konnte sie nicht einmal Arbeitslosengeld beziehen, weil das Unternehmen ihr nicht die nötigen Papiere gab, um sich beim Arbeitsamt anzumelden.«

Sarah war bei der Firma 2theloo angestellt, die im Auftrag der staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF die Toiletten in rund 40 Bahnhöfen in Frankreich reinigt. Nach Ansicht der Geschäftsführung des niederländischen Multis handelt es sich bei Sarahs Fall um Diebstahl, da sie laut Vertrag kein Trinkgeld annehmen darf. In dem Kündigungsschreiben, das der Zeitung L’Humanité vorliegt, wird ihr ein »Verhalten« vorgeworfen, das »eine Verletzung Ihrer vertraglichen Pflichten« darstelle und »dem Unternehmen schweren Schaden zufügt«.

Richard Bloch, Gewerkschaftsanwalt der CGT, hat angekündigt, vor dem Pariser Arbeitsgericht gegen die Kündigung vorzugehen. Er wirft dem Unternehmen unter anderem Missbrauch der Videoüberwachung vor, da 2theloo seine Anschuldigungen gegen die Toilettenfrau auf diese Bilder gestützt habe. Damit würden Beschäftigte für Gesten und Handlungen verantwortlich gemacht, die von der Videoüberwachung aufgezeichnet worden seien, sagte Bloch vergangene Woche im Interview mit dem Sender BFM TV. Das sei illegal.

2theloo ist für Verstöße gegen das Arbeitsrecht bekannt und wurde seit Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in Frankreich im Jahr 2014 bereits mehrfach von der Gewerbeaufsicht und der Justiz verwarnt. Die schlechten Arbeitsbedingungen haben auch zu mehreren Arbeitskämpfen geführt. So weigerte sich das Unternehmen beispielsweise acht Jahre lang, die in Frankreich gesetzlich vorgeschriebenen Zuschläge für Nacht- und Sonntagsarbeit zu zahlen, bevor es aufgrund eines Gerichtsbeschlusses Verhandlungen mit den Beschäftigten aufnehmen musste. Das Unternehmen habe sich auch wiederholt geweigert, das Personal der früheren Dienstleister zu übernehmen, als es deren Verträge mit der SNCF 2015 bzw. 2019 übernahm, obwohl das im Tarifvertrag für die Reinigungsbranche vorgesehen sei, so die CGT. Nach Angaben der Gewerkschaft organisiert 2theloo die Arbeitszeiten auch so, dass die Bezahlung von Pausen umgangen wird, die bei mehr als sechs aufeinanderfolgenden Arbeitsstunden vorgeschrieben sind.

Die Gewerbeaufsicht hatte zudem bereits festgestellt, dass das Unternehmen in den Jahren 2021 und 2022 die Videoüberwachung missbräuchlich und unverhältnismäßig eingesetzt hatte, was auf eine illegale Überwachung der Beschäftigten hindeuten könnte. Das Unternehmen gefährde darüber hinaus die Gesundheit seiner Mitarbeiterinnen, bemängelt die CGT, da in demselben Bericht der Behörde vor der Verwendung gefährlicher Chemikalien ohne Risikobewertung und ohne angemessene Schutzausrüstung gewarnt werde.

Für Portes ist der Fall Sarah vor allem Ausdruck der »verheerenden Folgen des Outsourcings, bei dem nur die Rentabilität zählt und die Menschen zu Schachfiguren werden, die je nach Willen des Konzerns verschoben oder weggeworfen werden«, so der Abgeordnete gegenüber dieser Zeitung. Outsourcing bedeute immer eine Verschlechterung der Dienstleistungen, eine Explosion der Preise für die Nutzer und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Portes kritisiert, dass sich die SNCF bislang nicht zu den Vorgängen geäußert habe. Der Staatskonzern trage eine Verantwortung, weil er die Entscheidung getroffen habe, »die Verwaltung der Bahnhofstoiletten an Unternehmen zu vergeben, die sich wie Schurken verhalten«. Der LFI-Politiker fordert »ein Ende der Fremdvergabe und die Rückkehr zu einer 100prozentigen öffentlichen Verwaltung«.