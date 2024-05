Patientenbonus für freiwille Steuerung

Berlin. Der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) schwebt ein jährlicher Bonus für Patienten vor, die sich von ihrer Hausarztpraxis an einen Facharzt verweisen lassen, statt selbst eigene Termine und Behandlungen zu vereinbaren. KBV-Vorsitzender Andreas Gassen sagte am Sonnabend zu Bild, der Bonus könne »je nach Effektivität und Patientenverhalten« bis zu 100 Euro im Jahr betragen, weil es Kosten spare und »unnötige Arztbesuche« reduziere. Für Versicherte werde attraktiv, an einer freiwilligen Steuerung teilzunehmen. (dpa/jW)