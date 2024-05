Ng Han Guan/AP/dpa »Geopolitische Spannungen«: Jens Eskelund, Präsident der EU-Handelskammer in Beijing, am Freitag ebendort

Die Stimmung europäischer Unternehmen in China ist auf dem Tiefpunkt. Seit 20 Jahren fragt die EU-Handelskammer in Beijing bei ihren Mitgliedern das Geschäftsklima ab. Nie waren die Ergebnisse so schlecht wie die am Freitag vorgestellten. Jeder vierte Betrieb blickt pessimistisch in die nähere Zukunft. In der Vorjahresumfrage lag der Anteil noch bei neun Prozent. Die Quote der Optimisten sank von 55 Prozent auf den Tiefstand von 32 Prozent. Die Mehrzahl der Mitglieder, zu denen Konzerne wie BASF, Mærsk, Siemens oder Volkswagen gehören, will ihre Kosten senken, etwa durch Stellenabbau. »Ursprünglich für China geplante« Investitionen würden auf andere Märkte umgeleitet, so der Kammerbericht. Vielfach würden in China erzielte Gewinne nicht mehr dort investiert.

Die von den Unternehmen angeführten Gründe sind bekannt: schwächelnde Konjunktur, ungelöste Immobilienkrise, hochverschuldete Kommunen und Überkapazitäten, vor allem im Baugewerbe und der Autoindustrie. Dazu kommen »geopolitische Spannungen«. Siemens und Co. müssen damit rechnen, dass die EU ihre protektionistischen Drohungen wahr macht und Strafzölle auf chinesische Einfuhren verhängt. Das Risiko von Gegenreaktionen aus Beijing ist kaum hoch genug einzuschätzen und soll nun minimiert werden.

Gegen den Konfrontationskurs hat sich Ungarn in Stellung gebracht, der einzige EU-Partner in Chinas »Neuer Seidenstraße«. Mit Krediten aus Beijing werden 350 Bahnkilometer zwischen Budapest und Belgrad finanziert. Im ostungarischen Debrecen wird eine riesige CATL-Batteriefabrik errichtet. Und der weltgrößte E-Autobauer BYD wird in Ungarn sein erstes Montagewerk in Europa bauen. Am Freitag beendete der chinesische Präsident Xi Jinping in Budapest seine Europareise. 18 Verträge über bilaterale Kooperationen, etwa im Bereich Kernenergie, wurden unterschrieben. Xi sprach von einer »allwettertauglichen strategischen Partnerschaft«.

Ungarn wird in der zweiten Jahreshälfte die EU-Ratspräsidentschaft innehaben, aber, wenn überhaupt, nur das Schlimmste verhindern können. Tonangebend bleibt die BRD. Und deren wichtigster Handelspartner war im ersten Quartal, wie am Donnerstag bekanntwurde, zum ersten Mal seit acht Jahren nicht China, sondern die USA.