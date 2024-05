Joshua Regitz/jW

Organisiert vom Bündnis »Befreiung und Widerstand« haben am Donnerstag zum Tag des Sieges mehr als hundert Personen (Foto) in Berlin-Mitte demonstriert. Neben der Ehrung der sowjetischen Befreier forderten die Veranstalter unter anderem »Freiheit für alle Antifas«, das Ende von Aufrüstung, Wehrpflicht und Waffenexporte sowie das Grundrecht auf Asyl und »ein Leben in Frieden und Freiheit«. Diesen Forderungen zum Trotz wurde der palästinasolidarische Block an das Ende des Demonstrationszuges verbannt. (jW)