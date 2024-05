Denver. Der serbische Basketballprofi Nikola Jokić von den Denver Nuggets ist zum dritten Mal binnen vier Jahren als wertvollster Spieler der NBA ausgezeichnet worden. Er setzte sich bei der Wahl mit 926 Punkten gegen Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder (640 Punkte) und Luka Dončić von den Dallas Mavericks (566) durch, wie die Liga am Mittwoch bekannt gab. Er war bereits 2021 und 2022 zum MVP gewählt worden. In der vergangenen Saison ging die Auszeichnung an Joel Embiid von den Philadelphia 76ers. (dpa/jW)