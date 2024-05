IMAGO/Funke Foto Services Viele Soldaten ertragen die Bedingungen in den Schützengräben nur noch im Rausch (Donezk, 30.1.2024)

Die Schützengräben in der Ukraine sind eine Goldgrube besonderer Art. Dort, wo angesichts der gescheiterten ukrainischen Offensive Angst und Verzweiflung grassieren, blühen Geschäfte, mit denen aus Panik Profit geschlagen wird. Drogenhändler liefern den deprimierten Soldaten trügerische Glücksmomente am Rande des Abgrunds. Die internationale Nichtregierungsorganisation »Global Initiative Against Transnational Organised Crime« hat auf ihrer Website einen Bericht über »Drogen an der Frontlinie« veröffentlicht. Darin heißt es über die Situation der Armee an der Front: »Der Drogenverbrauch an der Frontlinie ist weitverbreitet und wächst.« Rauschgifte seien »ein Mittel der Flucht«. Auch dienten sie den Soldaten dazu, Schlaf zu finden »nach schlaflosen Nächten unter ständigem Artilleriebeschuss«.

Offenkundig haben die monatelangen Misserfolge der ukrainischen Streitkräfte deren Moral zermürbt. So wurde die Truppe eine leichte Beute von Drogenbossen. Die Ukraine erweist sich als Frontstaat unter Drogen. Der Report schildert, dass die Rauschgifte die ukrainischen Soldaten auf verschiedenen Wegen erreichen. Mal werden sie per Post in frontnahe Orte geschickt, dort zwischengelagert und über Messenger-Dienste bestellt. Mal werden sie per Taxi geliefert, getarnt als Lebensmittelspende wahrer Patrioten. Neben Cannabis seien vor allem synthetische Drogen in der Armee immer mehr verbreitet, so der Report. Die beliebtesten Rauschmittel von Soldaten der ukrainischen Armee seien, so der Bericht, Methamphetamine unter Namen wie »Alpha-PVP«, »Flakka«, »Blizzard« und »Luna Wave«. Die Folgen der eingenommenen oder infizierten Drogen seien häufig Psychosen.

Zwar hebt nach Berichten ukrainischer Medien der Inlandsgeheimdienst SBU bei Fahndungen im Hinterland zwischen Kiew, Winniza und Ternopil hin und wieder Drogenlabore aus. So zerschlug der SBU im Januar eine Bande, die in zwei Laboren monatlich bis zu 40 Kilogramm Rauschmittel produzierte. Zuvor hatten die Fahnder im November 2023 eine Vertriebsstelle aufgespürt, die Drogen in 14 Regionen geliefert hatte. Insgesamt hat der SBU 60 Gruppierungen aufgespürt, die am Drogenschmuggel auch in EU-Länder beteiligt waren. Die Ermittler beschlagnahmten Drogengelder in Höhe von umgerechnet mehr als 52 Millionen US-Dollar.

Doch nach dem »Global Organized Crime Index« der »Global Initiative« stehen die Chancen für die Ermittler, den Drogensumpf trockenzulegen, nicht gut. »Korruption im Rechtssystem bleibt nach wie vor weitverbreitet in der Ukraine«, konstatiert die Organisation. Insgesamt seien in der Ukraine Gerichte »historisch daran gescheitert, eine bedeutende Unabhängigkeit zu erreichen«. Daher sei auch »das Vertrauen in das Rechtssystem des Landes weiterhin niedrig«. Dabei steht nach Einschätzungen von »Global Initiative« die Ukraine in Europa auf dem zweiten Platz der Kriminalitätsstatistik von 17 zentral- und osteuropäischen Staaten.

Zudem, so der Bericht, sei die Ukraine »ein wichtiges Transitland für Heroin«. Der Herointransfer sei »während des Krieges gewachsen« und habe zu einer »Vervielfältigung der Transportrouten« geführt. Die Studie kommt zu dem Fazit, vielerorts hätten in der Ukraine organisierte »kriminelle Akteure« staatliche Einrichtungen durchdrungen oder gekapert. Dies gelte auch für den Drogenhandel. Das wecke auch den Zweifel vieler Ukrainer an der Qualität staatlicher Institutionen.

Umstritten ist in der Ukraine auch die Drogenpolitik der Präsidenten Wolodimir Selenksij. Nach Beginn des Krieges im Jahre 2022 drängte er das Parlament, die Werchowna Rada, die Verwendung von Cannabis zu medizinischen Zwecken zu legalisieren. Dies solle vor allem der Behandlung verletzter und traumatisierter Soldaten dienen, so sein Argument. Im Februar 2023 nahm die Rada in zweiter Lesung ein Gesetz an, das den Umgang mit Cannabis zu medizinischen Zwecken regelt. Die Debatte darum war nur ein Aspekt der Kritik am jetzigen ukrainischen Präsidenten, was dessen Verhältnis zu Drogen angeht. Anhänger des früheren Präsidenten Petro Poroschenko monieren, Selenskij selbst habe womöglich ein Drogenproblem.

Im Präsidentenwahlkampf 2019 gab der Amtsinhaber Poroschenko Proben von Blut, Urin und Haaren, um zu demonstrieren, dass er drogenfrei war. Er gilt in Kiew eher als Liebhaber scharfer Getränke. Selenskij gab eine Blutprobe, doch er verzichtete auf eine Abgabe von Proben seiner Haare und des Urins. Das musste Verdacht wecken. Denn Drogen, vor allem Kokain, sind im Urin und in den Haaren weit länger nachweisbar als im Blut. Immer wieder hatte Selenskij in den letzten Jahren öffentliche Auftritte, bei denen er häufig schniefte, ohne erkennbar erkältet zu sein. Auch zeigte er sich immer wieder fahrig, in einer Weise, die vom Verhalten eines Kokainabhängigen schwer zu unterscheiden ist. Der Vorwurf des russischen Präsidenten Wladimir Putin, die Ukraine werde von einem »Drogensüchtigen« regiert, ist damit nicht bewiesen. Konstatieren lässt sich nur, dass Selenskij diesen Vorwurf nie nachprüfbar widerlegt hat.