Rafah: WHO warnt vor Blutbad

Ismael Abu Dayyah/AP/dpa Ruine eines Hauses nach einem israelischen Luftangriff am Freitag in Rafah

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor dem möglichen Folgen einer Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Die WHO sei zutiefst besorgt, dass ein groß angelegter Militäreinsatz in Rafah »zu einem Blutbad führen« und das ohnehin schon marode Gesundheitssystem weiter schwächen könnte, erklärte WHO-Direktor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag im Onlinedienst X.

Israels Premier Benjamin Netanjahu hatte kürzlich erklärt, die israelische Armee werde ungeachtet der internationalen Kritik und unabhängig von einer möglichen Einigung auf ein Abkommen über eine Waffenruhe im Gazastreifen ihre Pläne für eine Bodenoffensive in Rafah umsetzen. In der Stadt an der Grenze zu Ägypten haben rund 1,2 Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen Zuflucht vor den israelischen Angriffen gesucht. Die israelische Regierung bezeichnet die Stadt als letzte verbliebene Hochburg der Hamas in dem Palästinensergebiet. (AFP/jW)