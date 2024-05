Kurz vor dem ersten bemannten Testflug des krisengeplagten Raumschiffs »Starliner« ist der geplante Start in der Nacht zum Dienstag abgesagt worden. Ein Sauerstoffventil an der »Atlas V«-Rakete müsse untersucht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA zur Begründung mit. Der zuvor schon mehrmals verschobene Testflug werde nun frühestens am Freitag erfolgen, teilte Boeing mit. Im Mai 2022 hatte der vom US-Flugzeugbauer Boeing entwickelte und gebaute »Starliner« erstmals einen erfolgreichen unbemannten Flug zur ISS absolviert und dort vier Tage verbracht. Künftig soll er als Alternative zur »Crew Dragon«-Raumkapsel von »Space X« Astronauten zur ISS transportieren. (dpa/jW)