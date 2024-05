Der Gazakrieg ist im kommenden Monat ein zentrales Thema des Philosophiefestivals Phil.Cologne (11.–18. Juni) in Köln. So diskutieren der israelische Soziologe Natan Sznaider und der Schriftsteller Navid Kermani Friedensperspektiven für die kriegsgebeutelte Region. Auch die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz spricht über die Lage im Nahen Osten. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, umfasst die Phil.Cologne dieses Jahr erstmals 40 Veranstaltungen. Auffällig: Kein einziger arabischer oder gar palästinensischer Intellektueller ist angekündigt. Was nach einer Diskussion ganz nach dem Geschmack der BRD-Kulturpolitik klingt. Dafür sind unter anderem der Kunstfälscher Wolfgang Beltracchi, der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert und die Soziologen Steffen Mau und Hartmut Rosa dabei. (dpa/jW)