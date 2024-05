Eine Woche vor dem Start der 77. Filmfestspiele in Cannes haben Beschäftigte zum Streik aufgerufen. Ein Kollektiv appellierte am Montag an »alle Mitarbeiter der Filmfestspiele von Cannes und paralleler Sektionen«, die Vorführungen zu stören, hieß es in einer Mitteilung. Die Beteiligten, darunter etwa Filmvorführer oder Kartenverkäufer, protestieren gegen die Unsicherheit ihrer Berufe, weil sie meist befristet angestellt und zwischen den Festivals erwerbslos sind. Außerdem kritisieren sie die jüngsten Reformen der Arbeitslosenversicherung in Frankreich. (dpa/jW)