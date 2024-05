Moritz Schlenk/imago

In Nürnberg ist am Montag die Wohnung einer Antifaschistin von der Polizei durchsucht worden. Noch am abend kam es zu einer Spontandemonstration (Foto) mit rund 250 Teilnehmenden. Wegen einer Haftprüfung vor dem Bundesgerichtshof versammelten sich außerdem in Karlsruhe zahlreiche Unterstützer der Betroffenen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihr Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor. Diese sollen in Budapest im Februar 2023 begangen worden sein, als Neonazis aus ganz Europa in die Stadt kamen. (hepa)