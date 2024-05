UN-Agentur: Zerstörung in Gaza die schlimmste seit 1945

Abed Rahim Khatib/dpa Ein Palästinenser begutachtet die massive Zerstörung des Hauses der Familie Al-Khatib nach der Bombardierung durch israelische Kampfflugzeuge (Rafah, 29.4.2024)

New York. Israels Angriffe im Gazastreifen haben nach Einschätzung der UN-Entwicklungsagentur UNDP die schwersten Zerstörungen einer Region seit dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen. »So etwas haben wir seit 1945 nicht mehr gesehen – seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Intensität in so kurzer Zeit und das enorme Ausmaß der Zerstörung«, sagte der örtliche UNDP-Direktor Abdallah Al-Dardari am Donnerstag. Einer neuen Einschätzung der UN-Agentur zufolge könnte der Wiederaufbau des Gazastreifens mindestens bis ins Jahr 2040 dauern.

Im Gazakrieg seien bis Mitte April 370.000 Wohneinheiten beschädigt worden – 79.000 von diesen wurden demnach vollständig zerstört. UNDP greift bei ihrer Einschätzung auf ein Rechenmodell zurück, das die bisherige Geschwindigkeit beim Wiederaufbau von zerstörten Gebäuden in dem Küstenstreifen berücksichtigt. Selbst wenn diese Rate um das Fünffache gesteigert würde, bräuchte es demnach allein 16 Jahre, um alle komplett zerstörten Wohneinheiten wieder herzustellen. (dpa/jW)