US-Exporte verlieren an Schwung

Christian Charisius/dpa

Washington. Die US-Exporte haben im März an Tempo verloren. Die Ausfuhren sanken um zwei Prozent im Vergleich zum Vormonat auf knapp 258 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Die Einfuhren fielen um 1,6 Prozent auf 327 Milliarden Dollar. Das Defizit der Handelsbilanz lag damit bei 69,4 Milliarden Dollar und war nur minimal besser als im Februar. Besonders groß ist das Handelsdefizit mit China. Es lag bei 17,2 Milliarden Dollar, nach knapp 20 Milliarden Dollar im Februar. Der Fehlbetrag im Handel mit Deutschland belief sich auf rund 7,7 (Februar: 6,3) Milliarden Dollar und ist das größte Defizit im Austausch mit EU-Staaten. (Reuters/jW)