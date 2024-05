Weitere Eindrücke aus Berlin rund um den 1. Mai 2024. Aktuell findet im Görlitzer Park die Kundgebung »Rave against the Zaun« statt. Die Organisatoren warnen vor den Plänen von Bürgermeister Kai Wegner (CDU), den Park noch in diesem Jahr mit einem Zaun, Sicherheitspersonal und Scheinwerfern in eine dystopische »Law & Order-Hölle« zu verwandeln.