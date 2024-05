Netanjahu will Rafah-Offensive und »totalen Sieg« über Hamas

Abed Rahim Khatib/dpa Menschen trauern im Al-Najjar-Krankenhaus in Rafah um Angehörige, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden (29.4.2024)

Tel Aviv. Die angekündigte Offensive Israels in Rafah im Süden des Gazastreifens soll nach Angaben des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit oder ohne »Geisel-Deal« mit der Hamas stattfinden. Bei einem Treffen mit Angehörigen israelischer Geiseln und gefallener Soldaten sagte Netanjahu am Dienstag nach Angaben seines Büros: »Wir werden nach Rafah hineingehen und die Bataillone der Hamas dort zerschlagen - mit Deal oder ohne Deal.« Der Regierungschef sagte demnach weiter : »Die Idee, dass wir den Krieg stoppen, bevor alle seine Ziele erreicht sind, kommt nicht in Frage.« Ziel sei weiter der »totale Sieg« über die Hamas. Seine Gesprächspartner hätten ihn dazu aufgerufen, die Kriegsziele zu erreichen und internationalem Druck standzuhalten. In Kairo laufen gegenwärtig indirekte Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung weiterer von der Hamas festgehaltener Israelis im Gegenzug für palästinensische Gefangene in israelischer Hand. Unterstellt wurde dabei bislang, dass Israel im Fall einer Einigung zunächst von einem Militäreinsatz in Rafah absehen würde. (dpa/jW)