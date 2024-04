Markt bereinigt: Getir kündigt in Deutschland mehr als 1.200 Fahrradkurieren

Michael Kappeler/dpa Einer von 1.300: Getir-Kurier in Berlin

Frankfurt am Main. Lebensmittellieferant Getir hat am Montag wie erwartet den Rückzug aus Europa und Nordamerika angekündigt. Für den türkischen Heimatmarkt hätten die Großaktionäre Mubadala und G Squared Investitionen zugesichert, erklärte Getir, um Spekulationen über ein komplettes Aus zu entkräften. Unmittelbar zuvor habe Getir in einer internen Telefonkonferenz Tausende Entlassungen angekündigt, teilte Reuters unter Berufung auf einen Konferenzteilnehmer mit. In Deutschland seien zwischen 1.200 und 1.300 Personen betroffen. Innerhalb der kommenden zwei Wochen sollen Getirs Fahrradkuriere, zu denen auch die des geschluckten Konkurrenten Gorillas gehören, von den deutschen Straßen verschwinden. Die Lieferfirmen haben Hunderte Millionen Euro »Risikokapital« verbrannt und Tausende Beschäftigte ausgebeutet, ohne jemals schwarze Zahlen zu schreiben. (Reuters/jW)