Las Vegas. Der mexikanische Boxstar Saúl »Canelo« Álvarez (33) hat seine Ausnahmestellung im Supermittelgewicht untermauert und seine vier Weltmeistertitel erfolgreich verteidigt. Der Champion der Verbände IBF, WBA, WBC und WBO ließ in der Nacht auf Sonntag seinem Landsmann Jaime Munguía (27) in Las Vegas keine Chance und gewann einstimmig nach Punkten. Zu Beginn des Kampfes sah es tatsächlich so aus, als könnte der Herausforderer den großen Favoriten überraschen. Doch Álvarez übernahm schnell die Kontrolle und schickte Munguía mit einem Aufwärtshaken in der vierten Runde auf die Bretter. »Er ist stark. Er ist schlau. Aber ich habe mir Zeit gelassen«, sagte der Titelverteidiger.(sid/jW)